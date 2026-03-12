名鉄名古屋本線は、今伊勢駅の構内で起きた人身事故のため、12日午後4時50分現在、名鉄一宮駅～新木曽川駅間で運転を見合わせています。名古屋鉄道によりますと、運転再開は午後6時15分ごろの見込みだということです。