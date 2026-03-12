WBC公式Xが東京への感謝を投稿した(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベスト8が出揃い、日本はマイアミで行われる現地時間3月14日の準々決勝でベネズエラと対戦することが決まった。【写真】「最高に楽しかった！」WBC公式による東京への感謝のメッセージをチェック日本は東京ドームでの1次ラウンドで4連勝を飾ったが、多くの観客がスタンドで熱い声援を送った。WBCの公式Xは、そんな日本のファンに