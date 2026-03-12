プロ野球・ロッテのドラフト2位ルーキー毛利海大投手が、13日の西武戦に先発登板。これが本拠地デビューとなる中、意気込みを語りました。オープン戦ではここまで2試合に登板。2月23日の中日戦では2ランHRを浴びるなど2回2失点となりました。それでも3月5日の楽天戦では先発登板し、3回を投げ、被安打1、無失点の好投。ロッテはここまでのオープン戦9試合で1勝のみしかあげられていませんが、毛利投手がこの試合で初勝利をあげてい