モスバーガーを展開するモスフードサービスでは、18日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて、オープンから午前10時30分までの朝食時間帯限定の「朝モス」メニューをリニューアルし、『朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜』や『朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜』を新発売する。また、本リニューアルに合わせ、「ワンコイン＝ 500円」クーポンや非売品の「MOSオリジナルジャンパー」が当たるプ