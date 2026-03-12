◆オープン戦ＤｅＮＡ０―４広島（１２日・横浜）広島は開幕ローテーション入りを狙う投手の完封リレーで連勝した。先発した栗林良吏投手が５回５安打無失点。６回からは２年目の岡本駿投手が４回パーフェクトの快投で続いた。攻撃陣では、中村奨成外野手が３回に先制の１号２ラン。３打席で２安打３出塁と好調をアピールした。試合後の新井貴浩監督の一問一答は以下―栗林が好投「うん、良かったね。腕もしっかり振れている