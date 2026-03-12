ＷＢＣ侍ジャパンの最年長、菅野智之選手が１１日付でＸ投稿し、移動中のパーカー姿の岡本和真選手の写真をアップ。「今日も守備お疲れ様でした！」とイジりを続行した。菅野が先発登板したオーストラリア戦の試合前、岡本が円陣で侍ナインに「菅野先輩が緊張していたので早めに援護できるようやっていきましょう」とネタにしていじり。勝利後の会見で菅野が「なんか和真が僕のことイジってたみたい」と反応し「あいつは緊張