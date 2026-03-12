昨年の京都２歳Ｓを勝ち、ホープフルＳ８着後に右第１指骨剥離（はくり）骨折が分かったジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、復帰戦として視野に入れていた皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）に向かわないことになった。吉岡調教師が３月１２日、明らかにした。同馬は現在、放牧中。吉岡調教師は「皐月賞は白紙です。今後は状態を見ながら、考えたいと思いま