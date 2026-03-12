市川團十郎が１０日、ブログを更新。この日が特別な記念日となったことを報告した。「今日ついに、麗禾の身長を勸玄がこえました」と明かし、「２０２６年３月１０日私にとってはとんでもない日です、、なんて日だ、、」とつづった。２０１１年７月生まれの長女（１４）は舞踊家・市川ぼたん、女優・堀越麗禾として活躍。１３年３月１１日に１３歳の誕生日を迎えた長男・勸玄くんは２２年に八代目市川新之助を襲名してい