ＷＢＣ準々決勝の侍ジャパン（Ｃ組１位）の相手が、ベネズエラ（Ｄ組２位）に決定した。１４日（同１５日）に米フロリダ州マイアミにあるローンデポパークで行われる。米国やドミニカ共和国と比べると、戦力はやや劣るが、日本にとっては一筋縄ではいかない強豪だ。【打線】日本はベストメンバーで戦った１次Ｒ第３戦のオーストラリア戦まででに計２５得点２５安打６発、３盗塁を記録し、１試合平均に換算すると８・３得点＆安