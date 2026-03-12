セレッソ大阪は12日、FWイェンギ・クシニ・ボジャ（27）が練習中に負傷し「左大腿直筋腱断裂」と診断されたと発表した。20年に神戸に所属していたMFアンドレス・イニエスタも同個所を負傷し、全治4カ月の診断を受けており、離脱が長期化する可能性もある。イェンギ・クシニはオーストラリア代表として北米W杯予選に出場していた1メートル90の長身FW。W杯本番の出場に向けてスコットランドリーグのアバディーンから期限付き移籍