歌手の浜崎あゆみ（47）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。花粉症の症状悪化を伝えた。4月から全国ツアーを控えている浜崎は、ストーリーズで「花粉でもうメイクはできまへん」と告白。その後の投稿で、その日のスタジオでのリハーサルが不調に終わったことを明かし、「きっと全部花粉のせいだもうマスクは諦めよう」とつづった。そして「花粉にひよってマスクしてたけど、言葉はハッキリ行き渡らないし表情も見