普段感情を表に出さない魔法使いフリーレン。そんなドライなフリーレンが、時折見せる微妙な表情の変化が作品の魅力でもありますよね。ヒンメルたちとの旅を思い出している時や、フェルンに怒られている時などいろいろありますが、実はこのほど、第33話で鉱山で働くことになってしまったフリーレンがフィギュアになって登場。超絶萎えた表情が最高なんです!!【2026 セガプライズ 新作速報】TVアニメ『葬送のフリーレン』のアイテム