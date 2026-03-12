マウスコンピューターは3月12日、液晶ディスプレイブランド「iiyama」（呼称：イイヤマ）より、15.6型フルHD対応ポータブル液晶ディスプレイ「ProLite P1671HSC-B1J」を発売開始した。価格はは1万7,930円から（税込）。15.6型フルHD対応ポータブル液晶ディスプレイ「ProLite P1671HSC-B1J」○700g、奥行12mmの軽量薄型設計同製品は、従来モデル「ProLite X1670HC」の後継機種として、持ち運びやすい薄型・軽量設計はそのままに、US