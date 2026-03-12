【モデルプレス＝2026/03/12】20代女性を中心に人気を博すファッションライバー・YouTuberの“ももち”こと牛江桃子が3月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫との出会いや好きなところについて明かす場面があった。【写真】29歳美女YouTuber、スタイル抜群夫とのウエディングフォト◆ももち、夫との出会いは“滞在時間30分のバー”この日「【夫婦初Q＆A】NG無し人生＆恋愛相談会 ほろ酔いでぶっちゃけトークな夜」と題した動