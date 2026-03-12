名鉄名古屋本線の一部区間で12日午後4時過ぎから運転を見合わせていましたが、午後6時14分に再開しました。 運転見合わせとなっていた区間は名鉄一宮駅～新木曽川駅で、愛知県一宮市の今伊勢駅構内で人身事故があったためです。