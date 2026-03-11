春はホワイトデーや卒業・入学、就職など、大切な人の新しい門出を祝う季節。そんな特別なシーンには、心に残る香りのギフトを贈ってみませんか。南仏プロヴァンスの自然から生まれたロクシタンの香りアイテムは、贈る相手の印象や予算に合わせて選べるラインナップが魅力。華やかなイエローボックスに想いを込めて、心温まる春のギフトを届けてみてください♡ 春に贈りたい人気ギフト ロクシタンでは