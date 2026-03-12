お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（43）が12日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアスタイルを披露した。青木は「髪を切りました」とつづり、肩下まであった髪をバッサリと切った新ヘアスタイルの写真を投稿。「伸ばしていたんですけど、伸ばしているんですけど、」と伸ばす予定だったとしながらも「長男の卒業式に綺麗にアレンジできる自信がなかったので、起きてその