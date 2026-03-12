滋賀支部の守田俊介（50）がボートレース蒲郡のPR隊とともに12日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、24日から29日まで行われるSG「第61回ボートレースクラシック」をアピーールした。今年のSG幕開けとなる今大会には昨年のグランプリ覇者・桐生順平（39＝埼玉）を筆頭に豪華メンバーが集う。守田は2018年10月にSGボートレースダービーを優勝しており当地は相性のいい舞台だが、2月の住之江G1近畿地区選手権で肋骨を負傷し、