モデルの押切もえ(46)が12日、自身のインスタグラムを更新。ピラティストレーナーの資格を取得したことを報告した。押切は「ピラティストレーナー（マット）の資格を取得しました」と報告。ピラティスとの出会いについて回想。始めたのは30代に入った頃とし、「体型や代謝の変化を感じる中、ライフスタイル面では小説を書き、絵も描き始めた影響もあって、肩凝りや腰の痛み、姿勢の歪みに悩んでいて、その改善が目的でした。姿