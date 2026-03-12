お笑いタレントのだいたひかるが11日に自身のアメブロを更新。息子「土手ボーイ」くんの性格について、親としての率直な不安を明かした。【映像】イモトアヤコ、「横顔似てる」3歳長男との2ショットこの日、だいたは「心配な息子の性格」というタイトルでブログを更新。長男の性格について、「どちらかと言うと、一緒に遊ぼうと！中に入っていく方では無く様子をよく見ていて」と慎重な一面があることを報告。さらに、「お友達