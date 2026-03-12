【NASCAR】第4戦 Straight Talk Wireless 500（フェニックス・レースウェイ／日本時間3月9日）【映像】クルーが飛んでる！捉えた驚きの瞬間（実際の様子）アメリカで人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）カップシリーズの第4戦が開催。10回以上コーションが出た荒れ気味のレース展開で、焦って発進しようとしたマシンがピットクルーを轢きそうになった間一髪のシーンが見られた。レース終盤、トップ3圏内