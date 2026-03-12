アメリカ国防総省が「ヘグセス長官の写真うつりが悪い」として、記者会見へのカメラマンの参加を禁止したと、地元メディアが報じました。ワシントン・ポストは11日、国防総省が4日と10日に行ったイラン情勢に関する記者会見に写真カメラマンが出席することを禁止したと報じました。その理由として、2日の会見を報じる記事に、ヘグセス長官のスタッフが「長官の写真うつりが悪い」と判断した写真が掲載されたためだと、伝えています