フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）と勝野健アナウンサー（26）が12日、それぞれのインスタグラムで退職することを報告。フジテレビでは、2025年3月以降、この1年でアナウンサーが8人退職している。【報告全文】フジ勝野健アナ、退社へ1月に結婚「生活の拠点を京都へ移すこととなりました」25年3月には、西岡孝洋アナ、椿原慶子アナ、永島優美アナの3人、6月に岸本理沙アナ、8月に青嶋達也アナが定年を迎え退職。12月に