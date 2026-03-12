木原官房長官は12日午後の記者会見で、天皇・皇后両陛下が今年の6月の中頃から後半をめどにオランダとベルギーを訪問する方向で調整を進めると発表しました。オランダとベルギーはどちらも王国で、木原長官は“皇室と王室の交流は両国の友好関係に重要な役割を果たしている”と意義を強調しました。