兵庫県の赤穂市民病院に勤務していた医師の男が、業務上過失傷害の罪に問われていた裁判で、神戸地裁姫路支部は禁錮１年・執行猶予３年の有罪判決を言い渡しました。 判決によりますと、赤穂市民病院に勤務していた医師の松井宏樹被告（４７）は、２０２０年１月、８０代の女性の腰の骨を手術した際に誤って神経の一部を切断し、下半身不随の後遺症を負わせました。 判決を受けて、女性の家族がコメントを発表しました。 「判決