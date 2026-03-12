会談する熊本県の竹内信義副知事（左）と高雄市の陳其邁市長＝11日、台湾・桃園国際空港（高雄市提供・共同）【台北共同】熊本県の竹内信義副知事は11日、台湾南部、高雄市の陳其邁市長と共に米アリゾナ州を訪問するため、台湾の空港で合流した。高雄市が12日発表した。半導体分野で日米台の連携を進める狙い。熊本、高雄、アリゾナには、いずれも半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の工場がある。熊本県に