ホンダのロゴホンダは12日、2026年3月期連結決算の純損益予想を4200億〜6900億円の赤字に下方修正したと発表した。直近の予想では3千億円の黒字だった。米国での電気自動車（EV）需要減少を受け、生産予定だった3車種の開発を中止することなどが理由としている。赤字転落を受け、三部敏宏社長らが27年3月期の報酬を一部自主返上すると発表した。26年3月期の業績連動報酬も不支給とする。米国では戦略を見直し、ハイブリッド