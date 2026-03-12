ロックバンド「LUNASEA」のギタリスト・SUGIZO（56）が12日、自身のXを更新。この日、都内で開催されるLUNA SEAの公演について心境をつづった。LUNA SEAは12日、東京・有明アリーナで公演を開催。先月17日に急逝したドラムス・真矢さん(享年56)の没後、そして交通事故による負傷から復帰したSUGIZO自身にとっても、復帰後初の公演となる。真矢さんはこの公演での復帰を目指していた。SUGIZOは「ついにこの日が来た。自分の