【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝結城和香子】国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）のクレイグ・スペンス広報担当は１１日の記者会見で、表彰式に臨むウクライナ選手がイヤリングを外すよう求められたことを認め、「『ＳＴＯＰＷＡＲ（戦争を止めろ）』という文字が書かれており、スタッフが規定に抵触すると判断したため」だと説明した。この選手は７日のバイアスロン女子スプリント（立位）で優勝したオレクサンドラ