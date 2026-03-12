◆大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の土俵となった西２枚目・友風（中村）が東筆頭・竜電（高田川）に押し倒しで敗れて１勝４敗となった。友風にとって竜電はまさに天敵。２０１９年の春場所の初対決以来、これまで１０連敗を喫している。１１回目の対戦は頭から当たってハズ押しで前に出たが、最後はバランスを崩して倒れた。「いけると思ったんですけどね。相手の左手の使い方がうまか