昨年12月にホストに「真叶（まなと）」の源氏名で転身した元俳優の前山剛久（35）。元恋人で’21年12月に急逝した女優・神田沙也加さん（享年35）について言及した動画が大炎上している。前山は、勤務する東京・六本木にあるメンズラウンジの代表取締役で、先輩ホストでもあるYUKIYAのYouTubeチャンネルに3月1日にアップされた動画に出演。沙也加さんの死後、前山が沙也加さんを罵倒する音声データや元カノとの二股疑惑が一部週刊