債券売りが継続、独１０年債利回りは３ｂｐ上昇の２．９６％＝ロンドン為替 ロンドン朝方、欧州債が売られている。独１０年債利回りは３ｂｐ上昇の２．９６％で取引を開始した。２０２３年以来の高水準。中東での有事が継続しており、原油価格高騰（インフレ警戒）とともに債券売り（利回り上昇）の図式となっている。欧州経済にとってはインフレと景気減速が併存する「スタグフレーション」に陥ることが懸念されている