メインシナリオ…上値を試す、0.7200が最初の関門。前日、これまで上値を抑えていた23年2月2日の高値0.7158を上抜き、0.7187まで上昇した。目先、上値を試すとみる。節目の0.7200が最初の関門。0.72台に乗せると、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300が視野に入る。0.7300も突破すれば、節目の0.7400や22年4月20・21日の高値がある0.7458がターゲットになる。 サブシナリオ…下落となれば、5日線がある0.7101付近が支持