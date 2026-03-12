Netflixは『2026 ワールドベースボールクラシック』の日本国内でのライブ配信を行っているが、侍ジャパンの準々決勝進出で大熱狂の決勝ラウンドに向けて、日本国内向けの特別企画として、現在Netflixで配信中の野球アニメ『タッチ』の浅倉南役でおなじみの声優・日高のり子（※高＝はしごだか）を、VTRのナレーターとして起用する。【動画】【WBC】前回大会は的中率100%！ヨウムのオリビアが占う侍ジャパンの運命は！？1980〜9