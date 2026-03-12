ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本国内での独占放送権を持つ米動画配信大手ネットフリックスは12日までに、日本がベネズエラと対戦する準々決勝（日本時間15日）のパブリックビューイングの開催地を発表した。大谷翔平（ドジャース）の出身地の岩手県奥州市など、日本代表選手の故郷や出身校で実施する。