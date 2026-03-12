元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める11日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。自身がプロデューサーを務める「あちこちオードリー」の放送枠変更に言及した。「あちこち−」は現在放送する水曜午後11時台から枠を変え、4月から火曜深夜0時30分に放送となる。「特に番組に何かがあって変わるわけじゃなくて」と放送枠変更に触れると、「あの枠自