テレビ東京は12日、都内の同局で4月編成説明会を行い、旅バラエティー「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中に元サッカー代表前園真聖氏（52）が右膝外側半月板損傷のけがを負ったことを謝罪した。事故は2月28日、番組の「ミッション」と呼ばれるゲームにおいて発生。前園氏がブランコに乗って靴を飛ばすゲーム内容を確認中、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷した。同日手術を受けたが、通常歩行ができるまでに約1カ月半