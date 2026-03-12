俳優の石原さとみが１２日、都内で行われた「キリンつよいぞ！ムテキッズ」新商品＆新ＣＭ発表会に出席。２児の母として、子育てのこだわりを明かした。イベントでは「栄養管理」がトークテーマに。「わが家は、栄養素事典がある。それを見ながら『あー今日タンパク質多すぎたな』とか…できるときはやっている」と極意を明かした。また、「親子の時間」がテーマになると石原家のルーティンが話題に。「どんなに忙しくても