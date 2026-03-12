B’zの稲葉浩志が、3月10日に東京ドームでおこなわれたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）2026の日本代表対チェコ戦の試合前に、ライブパフォーマンスを披露した。「稲葉さんはNetflixのライブ配信の大会応援ソングとなっている『タッチ』を熱唱。その一部の様子はNetflix JapanのオフィシャルYouTubeチャンネルで公開されています。動画ではパフォーマンス前に出演者たちと気合を入れる場面のほか、ハイトーンで『タッ