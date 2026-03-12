【モデルプレス＝2026/03/12】女優の佐々木希が3月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のシール帳を公開し、注目を集めている。【写真】37歳国民的女優「7歳児らしくて微笑ましい」“クレしん”おしりシールだらけのシール帳◆佐々木希、7歳長男のシール帳公開佐々木は「7歳男子のシール帳。」と添え、写真を公開。シール帳には、人気アニメ「クレヨンしんちゃん」のキャラクターのシールが貼られており、主人公・野原