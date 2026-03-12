横浜市の関内駅前で19日に開業する大型商業エリア「BASEGATE横浜関内」＝12日三井不動産（東京）など8社は12日、横浜市の関内駅前で19日に開業する大型商業エリア「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」を報道陣に公開した。約1.65ヘクタールの敷地に旧市庁舎を活用したホテルや飲食店街、ライブビューイング会場など6施設が隣接する新拠点が誕生する。オフィスがメインの地上33階建てビルには映像体験型施設「ワンダリア横浜」