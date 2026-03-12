秋篠宮家の二女・佳子さまは12日午前、「世界青年の船」に参加しているギリシャやニュージーランドなど日本を含む12か国の代表ら26人と懇談されました。「世界青年の船」は、内閣府が行う国際交流事業の1つで、世界各地から集まった青年が船で1か月の共同生活をしながら、訪問国の人々とも交流するものです。佳子さまは、活動や感想、また各国の自然や文化などについて聞き、参加者がさまざまな分野で活躍することを願われている様