「ＳＧ・第６１回ボートレースクラシック」（３月２４〜２９日・蒲郡）の開催に先立ち、蒲郡市ボートレース事業部事業課・柴田佳也主査らが１２日、滋賀支部の守田俊介選手を伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れてＰＲを行った。当地でのＳＧ・クラシックの開催は１９９２年以来、実に３４年ぶり。新スタンドを増設し、厄介だった“ガマの風”が防風ネットでガードされた。微妙に変化する環境の中で「至高の栄冠」をつかむの