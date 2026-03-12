2023年に漫画誌で「衝撃のベビーフェイス」のキャッチコピーでデビューした大瀧沙羅は、順調にグラビアのキャリアを築いてきたが、ファッション誌モデルとの両立を模索しているという。発売中のグラビアムック『PARADE2026冬号』の撮影後に、食べることを楽しむ生活と「天下とり」の野望を語った。【写真】「衝撃のベビーフェイス」のキャッチコピーでデビューした大瀧沙羅童顔に似合わぬ肢体での撮り下ろしショット──大瀧さ