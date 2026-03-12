記者会見する公取委の担当者＝12日午後、岡山市北区中国地方を中心にドラッグストアを展開する「ザグザグ」（岡山市）が納入業者に無償で従業員を派遣させたのは、独禁法違反（優越的地位の乱用）に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会は12日、同様の行為を今後しないよう警告した。公取委によると、ザグザグは岡山県に本店を置くドラッグストアとして売上高1位。近年、中国、四国、関西地方で急速に出店を進め、2025年12