5回無失点だった広島先発の栗林。4回に筒香を左飛に打ち取りポーズをとる＝横浜先発枠を狙う広島の栗林は球に切れがあり、5三振を奪って5回無失点とアピールした。中村奨は三回の2ランを含む2安打と鋭いスイングを見せた。DeNAの竹田は一発を浴びたが、コースを突いて4回2失点と踏ん張った。4回2失点だったDeNA先発の竹田＝横浜