1回、先制適時打を放つ日本ハム・郡司＝静岡日本ハムの郡司が先制適時打を放つなど好調さを示した。新戦力のラオは4回を1失点だった。内野手の野村は右翼と中堅の守備をこなした。楽天は先発転向の西口が5回を2失点。打線は一回の1点に終わり、攻撃面に課題が残った。4回1失点だった日本ハム先発のラオ＝静岡