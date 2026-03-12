架空の商品販売事業への出資話で男性3人から計2億3900万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた会社役員三好文弘被告（46）に山口地裁下関支部は12日、懲役6年（求刑懲役8年）の判決を言い渡した。被告は「BUN」名義で芸能人のスタイリストとして活動していた。荒金慎哉裁判官は判決理由で、仲介人の供述は変遷しているが、詐欺の事実は認められると指摘した。判決によると2023〜24年、愛知県や山口県の3人に、偽の契約書