コメダ珈琲店は、2026年3月12日から、季節限定「春の新作ケーキ4種」を販売中です（一部店舗を除く）。静岡県産の一番茶を使ったモンブランなど用意コメダ珈琲店に、春を彩る"ご褒美ケーキ"4種が登場しました。・キャラメル サレ【宮古島の雪塩使用】しっとりと焼き上げたクレープ生地と、口どけの良いキャラメルクリームを重ねたミルクレープです。キャラメルクリームには宮古島の雪塩をプラスし、上品な甘さにほのかな塩味を感じ