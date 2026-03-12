南極大陸の景色や観測隊員の様子を記録した写真や映像の展示が行われます。展示されるのは、2024年12月から約4か月にわたって第66次南極地域観測隊に同行した、秋田魁新報社の大久保瑠衣記者が撮影した写真や映像、約40点です。 氷の海を進む観測船「しらせ」や南極大陸の壮大な景色、過酷な環境のもとで観測に取り組む隊員の姿など、新聞の誌面や電子版ではこれまで未公開だった写真も展示されるということです。大久保記者本